A Terza pagina “Indagine su Sherlock Holmes”

Questa settimana Edizioni Ares esce con un’indagine su Sherlock Holmes, il più celebre investigatore di tutti i tempi: è a cura di Paolo Gulisano, al terzo libro dopo Là dove non c’è tenebra – Storie di amicizia tra scrittori e Chesterton – La sostanza della fede (scritto con Daniele De Rosa). Il libro è insieme una biografia di Conan Doyle, una riflessione sui motivi del successo (sia sulla carta stampata sia al cinema e in tv) di Holmes e della sua insostituibile «spalla» Watson, ma anche un affresco dell’ultimo scorcio dell’Inghilterra vittoriana. Per un invito alla lettura del libro, c’è questo bel servizio di Saverio Simonelli per Tv 2000 con l’intervista a Paolo Gulisano.

