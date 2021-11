La variante Omicron fa cortocircuito nei media

La variante sudafricana, cosiddetta “Omicron”, è arrivata sulla scena da pochi giorni e ha già gettato tutti nel panico, più per gli scenari apocalittici diffusi dai media, che per la reale conoscenza che si ha di essa. Senza contare che il caso zero in Italia sia un bivaccinato…

Da giorni se ne parlava in termini quasi apocalittici: una nuova variante ha fatto la sua comparsa nel lontano Sudafrica e la sola parola variante, nei Media, fin dai primi tempi della pandemia, è utilizzata per evocare scenari da incubo. Basti pensare all’uso che per mesi è stato fatto della Delta.

Alla variante sudafricana è stato attribuito il nome di “Omicron”, la quindicesima lettera dell’alfabeto greco, proprio perché le varianti codificate ufficialmente sono appunto quindici. In realtà ci sono diversi altri sottotipi, e non c’è nulla di strano: il Covid è un virus che muta in continuazione. Più un virus si diffonde, a più mutazioni può andare incontro.

Secondo diversi scienziati, tra cui il virologo Van den Bosche, già collaboratore della Bill & Melinda Gates Foundation, la campagna di vaccinazione di massa dà un importante contributo alla selezione di nuovi varianti. Negli scorsi giorni, quando era iniziata a montare immediatamente una campagna terroristica sulla Omicron, la cui esistenza era segnalata per la prima volta all’OMS dalle autorità sanitarie del Sudafrica il 24 novembre, il governo di Città del Capo aveva espresso la sua indignata sorpresa per il clamore mediatico scatenato contro il proprio Paese, dicendo che semmai si dovrebbe ringraziare l’eccellenza della ricerca scientifica sudafricana che aveva individuato questa mutazione del Covid. Un funzionario dell’Unione africana ha detto alla BBC che i paesi sviluppati sono responsabili dell’emergere della variante.

L’OMS ha replicato affermando che il numero di casi di questa variante, inizialmente denominata B.1.1.529, sembra essere in aumento in quasi tutte le province del Sudafrica. “Questa variante ha un gran numero di mutazioni, alcune delle quali preoccupanti”, ha detto venerdì l’ente di sanità pubblica delle Nazioni Unite in una nota. “La prima infezione confermata da B.1.1.529 proveniva da un campione raccolto il 9 novembre”.

L’OMS ha affermato che sarebbero necessarie alcune settimane per comprendere l’impatto della nuova variante, poiché gli scienziati stanno ancora lavorando per determinare quanto sia trasmissibile. Un alto funzionario sanitario del Regno Unito ha avvertito che i vaccini sarebbero “quasi certamente” meno efficaci contro la nuova variante. Ma il professor James Naismith, un biologo strutturale dell’Università di Oxford, ha aggiunto: “È una brutta notizia, ma non è il giorno del giudizio”.

Infine, il capo della South African Medical Association ha dichiarato alla BBC che i casi riscontrati finora in Sudafrica – dove la popolazione completamente vaccinata è del 24% – non sono gravi, ma ha affermato che le indagini sulla variante erano ancora in una fase molto precoce.

Come si presenta questa Omicron? “I pazienti si lamentano principalmente di dolori diffusi e stanchezza. Si tratta di casi che perlopiù non necessitano di ricoveri ospedalieri”, ha affermato la dottoressa Angelique Coetzee, dirigente della Sanità Pubblica sudafricana. Ma dall’altra parte dell’Oceano il santone della pandemia Anthony Fauci ha sentenziato che, mentre i rapporti dell’OMS sulla nuova variante hanno alzato una “bandiera rossa” di allarme, è possibile però che i vaccini possano ancora funzionare per prevenire anche questa minaccia.

Insomma: una situazione quasi schizofrenica, con messaggi contraddittori, sia sulla gravità di questa forma virale, sia sull’efficacia dei vaccini di prevenirla.

In questo scenario, è arrivato il primo caso italiano. Un caso reso pubblico ieri, domenica 28 novembre. A soli 4 giorni dall’annuncio dell’esistenza della variante, in Italia si è già in grado di identificarla in laboratorio. Il caso zero di Omicron si era sottoposto ad un tampone random. Teoricamente, questo signore, regolare possessore di certificazione verde, di tipo super, essendo bivaccinato, avrebbe potuto in questi e nei prossimi giorni diffondere ampiamente il virus.

Ciò dimostra in modo evidente l’inutilità del pass di Draghi. Tanto varrebbe sottoporre per fermare l’epidemia tutte le persone a tamponi di controllo, indifferentemente dal fatto che siano o meno vaccinati.

Il caso 0 italiano pone una serie di questioni: il signore che ha contratto il Covid sembra star bene per ora: è in isolamento domiciliare fiduciario. Gli ultrà del vaccinismo hanno già esultato dicendo che il signore è paucisintomatico proprio perché è vaccinato. Non ci si può che rallegrare se la profilassi funziona e fa sì che una persona si ammali in forma più leggera, però è un fatto inoppugnabile che la vaccinazione non ha impedito al signore di contrarre il Covid, e a sua volta di trasmetterlo: ha infatti contagiato tutti i membri della sua famiglia, compresi i vaccinati.

Inoltre, il signore che ha contratto il Covid in versione Omicron è paucisintomatico esattamente come i pazienti sudafricani. Eppure Ursula von der Leyen ha appena dichiarato che “quella contro la variante Omicron è una corsa contro il tempo”. Ancora non hanno optato tra l’enfatizzare la minaccia fantasma o esaltare l’efficacia assoluta dei vaccini. Che si decidano.

Paolo Gulisano

https://lanuovabq.it/it/la-variante-omicron-fa-cortocircuito-nei-media

