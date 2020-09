Novità in libreria: Indagine su Sherlock Holmes

Edizioni Ares

Paolo Gulisano

Indagine su Sherlock Holmes

Collana «Profili»

pp. 200 – € 14

Tutti i segreti sul più grande detective di tutti i tempi & sulla sua appassionante ricerca della verità

Sherlock Holmes è un personaggio più vivo che mai, continuamente rivisitato dal cinema e dalla letteratura: è il più grande investigatore di tutti i tempi e da 130 anni continua a risolvere nuovi casi.



Era tempo, dunque, che si indagasse su di lui: Indagine su Sherlock Holmes è un viaggio nel mondo creato da Conan Doyle; è una biografia del suo autore, un uomo che avrebbe voluto ottenere la fama e la gloria per mezzo dei romanzi storici, ma che invece finì involontariamente forse per reinventare e rendere opera d’arte il romanzo Giallo. È una guida ai luoghi, ai temi, alle atmosfere e ai personaggi del mondo di Holmes, a partire dall’amico e collaboratore Watson.

Watson e Sherlock Holmes erano le due facce della personalità del loro autore, psicologicamente e persino fisicamente. Watson era ciò che Doyle era, e di cui, probabilmente, si voleva liberare, per diventare Holmes. Inoltre, non ci sarebbe un protagonista senza un antagonista: il libro esplora il mistero del male con cui Holmes deve confrontarsi, rappresentato soprattutto dal suo irriducibile nemico, il professor Moriarty, il re del crimine.Il libro si propone di svelare i misteri dell’investigatore più importante della storia della narrativa.

Scopriremo quindi che il Giallo non è semplicemente un genere di nicchia, un piacevole ed emozionante intrattenimento, ma una vera e propria metafora della condizione umana, che è fatta per andare instancabilmente alla ricerca della verità.

