Ready to come back!

“Cari amici del Basket Lecco, un saluto dal vostro affezionato doc! La partita col Covid si sta mettendo bene: nei primi due quarti siamo andati sotto di brutto, ma adesso abbiamo rimontato alla grande a una difesa fatta di farmaci giusti! Ora dobbiamo cominciare a pensare al prossimo campionato, quando finalmente torneremo a udite il suono melodioso delle scarpe sul parquet e della palla che fa ciuf nel canestro. Prepariamoci! Io, come vedete nella foto, ho già cominciato. Ho perso 12 kg dall’inizio dell’epidemia: il superlavoro fa bene! Di questo passo arriverò tirato a lucido e pronto per la stagione 2020-2021: fate altrettanto, giocatori, allenatori e anche tifosi. Ci vediamo presto al Bione. Fear the lake, not the virus!!!!”.

Paolo Gulisano

