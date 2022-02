Autore: Paolo Gulisano

Editore: Ares

Collana: Profili

Anno edizione: 2022

Pagine: 232 p. Brossura

EAN: 9788892981089

In libreria dal 27 gennaio

E’ uscito per i tipi delle Edizioni Ares Robert Louis Stevenson. L’avventura nel cuore di Paolo Gulisano.

Il libro è un viaggio nel mondo di Stevenson, nella sua biografia e nelle sue opere perché su questo autore non è ancora stato scritto tutto, anzi c’è ancora molto da scoprire.

Le sue storie affondano le radici nelle ballate tramandate di generazione in generazione, ma anche nella storia britannica: la Guerra delle Due Rose e le Rivolte Giacobite. Storie di eroi e traditori, di amore e di onore, di avventure che diventano dei veri capolavori allegorici. È il caso dell’Isola del Tesoro e di un’altra opera, scritta poco prima che l’autore, gravemente malato, lasciasse la Gran Bretagna per i climi migliori nei Mari del Sud, dove si spense a soli 44 anni. Un’opera che sposta lo scontro all’interno dell’anima stessa dell’uomo: Lo strano caso del Dottor Jekyll e del signor Hyde. Un viaggio inquietante negli abissi della mente e del cuore, là dove si può incontrare il proprio doppio e lottare con esso.

Per Gulisano, dunque, lo scrittore scozzese deve essere visto come un vero e proprio classico della Letteratura, l’uomo che ha inventato il romanzo di avventura. Non solo quindi narrativa per ragazzi, non solo racconti di viaggi in Paesi esotici, ma una vera e propria esplorazione dell’animo umano, anche nei suoi aspetti più inquietanti.

Stevenson dunque come esponente di una letteratura della gioia, ma anche come esploratore dello spirito. Narratore brillante e suggestivo, in grado di far sognare il lettore come pochi altri: riscoprire Stevenson significa riempirsi di stupore.

Gulisano, profondo conoscitore della cultura britannica, ci svela quest’uomo fragile e gentile, questo scrittore geniale e senza tempo e ci fornisce il ritratto completo di un personaggio intrigante quanto le sue opere.

