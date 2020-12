Edizioni Ares

Paolo Gulisano

Indagine su Sherlock Holmes

Collana «Profili»

ISBN: 9788881559800

ANNO: 2020

PAGINE: 232

€ 14

Tutti i segreti sul più grande detective di tutti i tempi & sulla sua appassionante ricerca della verità.

Sherlock Holmes è un personaggio più vivo che mai, continuamente rivisitato dal cinema e dalla letteratura: è il più grande investigatore di tutti i tempi e da 130 anni continua a risolvere nuovi casi.

Un’indagine sull’indagatore più famoso di tutti i tempi: questo libro informatissimo ci mette sulle tracce di Sherlock Holmes con garbo e con dovizia di particolari (di «indizi», per dirla con parole sue). È un viaggio nel mondo creato da Arthur Conan Doyle alla scoperta di un personaggio più vivo che mai, continuamente rivisitato dal cinema e dalla letteratura, il più grande investigatore di tutti i tempi che da 130 anni continua a risolvere nuovi casi; ma è anche la biografia di un uomo che avrebbe voluto ottenere la fama e la gloria per mezzo dei romanzi storici, e che invece finì involontariamente per reinventare e rendere opera d’arte il romanzo giallo.

Scopriremo i legami con il metodo diagnostico dei medici, il fatto che Conan Doyle un po’ ce l’aveva con Holmes, la profondità di ragioni e di idee, ma anche di turbamenti, che si nascondono sotto l’apparente levità di quelle storie avvincenti.

E alla fine si capisce che in gioco c’è niente di meno del problema del male e di come affrontarlo, e che i gialli, almeno «questi» gialli, sono una metafora della condizione umana.