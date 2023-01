“Non conformatevi”: l’anno nuovo tra guerra e pace

RUSSIA-UCRAINA: UN CONFLITTO CHE DESTA SEMPRE PIÙ PREOCCUPAZIONE ED È OGGETTO DI VARIE INTERPRETAZIONI GEOPOLITICHE

All’inizio di ogni nuovo anno si sente sempre parlare di pace. Anni fa è stata anche introdotta una Giornata Mondiale della Pace il 1° gennaio che in molte chiese ha di fatto soppiantato la Festa Liturgica del giorno, che è dedicata a Maria Santissima Madre di Dio. di cui quindi si parla talvolta molto poco. Si parla però di pace e, molto spesso, in termini poco realistici.

La pace è l’esito di un grande sforzo, di un grande impegno. Lo è tra Paesi belligeranti, ma anche per ogni singola persona. Da circa tre anni viviamo in un inusitato clima di odio, visibile sui social, tra le singole persone, all’interno delle famiglie. La pace quindi deve cominciare da ogni singolo animo, da ogni singola coscienza che si deve innanzitutto riconciliare con Dio. Ma esiste anche il problema – gravissimo- della guerra tra gli Stati.

A breve ricorrerà il primo anniversario dell’inizio delle operazioni militari russe in Ucraina, che fanno peraltro seguito ad anni di violenze nelle provincie russofone del Donbass e del Lugansk. Un conflitto che desta sempre più preoccupazione, e oggetto di varie interpretazioni geopolitiche. Io ritengo che per capire di più quello che sta accadendo nell’Europa Orientale occorra non solo una doverosa conoscenza della storia, che è sempre Magistra Vitae, ma anche della Letteratura, che ha molto da dirci e su cui farci pensare.

Recentemente ho riscoperto uno dei massimi capolavori della Letteratura: “Guerra e pace“. Si tratta di un romanzo storico del grande scrittore russo Lev Tolstoj. L’ho fatto grazie ad un breve e prezioso saggio biografico: “Lev Tolstòj. Il fuoco interiore“, edito da Ares, di cui è autrice la studiosa Elisabetta Sala. Il libro affronta soprattutto l’aspetto della religiosità di Tolstoj, che è stata a lungo oggetto di controversie. Ma è proprio in Guerra e pace che emerge la visione cristiana dello scrittore russo, che ci mostra una civiltà cristiana- L’Impero Russo, aggredito da un nemico che viene da Occidente, un nemico che innalzava le bandiere sataniche della Rivoluzione francese e dell’Illuminismo anticristiano, e che voleva esportare fino a Mosca quel modello che stava cercando di imporre nell’Europa Occidentale. Non per niente nel romanzo si parla anche di logge massoniche e società segrete che venivano avviate a Mosca.

La figura di Napoleone giganteggia nel romanzo, visto secondo un potente e lucido sguardo metafisico. Denso di riferimenti filosofici, scientifici e storici, il romanzo sembra unire la forza della storicità e la precisione drammaturgica che domina il grande flusso degli eventi, da quelli colossali, come la battaglie di Austerlitz e di Borodino, a quelli più intimi e familiari, di una Russia che si reggeva sulle colonne portanti della Chiesa e dell’Aristocrazia, guide del grande popolo. Il tema fondamentale della trama è questo: come si dovrebbe vivere, in armonia con la morale, in un mondo imperfetto?

Tolstoj si rifà solo e semplicemente al Vangelo: “Che cos’è Cristo, Dio o Uomo? Egli è ciò che ha detto: ha detto di essere il Figlio di Dio; ha detto di essere il Figlio dell’Uomo. Egli ha detto: “io sono ciò che vi dico: io sono la via e la verità”. Dunque: Egli è ciò che ha detto di Sé. Egli ci ha insegnato questo con le Sue parole, con la Sua vita con la Sua morte”.

Il Cristianesimo come un “caso serio”, come una consapevolezza della drammaticità della vita, e delle scelte da compiere, e dei sacrifici da fare. E’ questo il grande insegnamento, più che mai attuale, di Guerra e Pace. Questa è la certezza di coloro che assistono alla devastazione di Mosca, ma infine anche alla ritirata ignominiosa di Napoleone. La Rivoluzione era stata respinta, ma non per sempre; purtroppo sappiamo che nel ‘900 fece il suo tremendo ritorno in Russia sotto altri nomi, ma sempre con il fine di sradicare Dio da quella terra. Un progetto e un intento che esiste ancora, e che non ha la sola Russia come obiettivo.

Paolo Gulisano

