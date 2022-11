La creatura più leggendaria in 10 indimenticabili storie del fantastico

Autore: Marina Lenti, Pia Ferrara, Martina Frammartino, Davide Gorga, Cristina Donati, Silvana De Mari, Paola Bruna Cartoceti, Maria Cristina Calabrese, Emanuele Manco, Paolo Gulisano

Editore: Runa Editrice

Curatore Marina Lenti

Collana Saggi fantastici

Genere: Saggistica

Lingua: Italiano

ISBN: 9788897674818

N.pag.: 162

Rilegatura: Brossura con alette

Formato: 14×21

Prezzo di copertina: 15,00 €

antologia saggistica a cura di Marina Lenti

Il drago è la creatura più leggendaria, e probabilmente più affascinante, che dimori nell’Inconscio Collettivo. Innumerevoli sono i racconti che lo vedono protagonista, in Occidente come in Oriente.

Questa raccolta di saggi multiautore rappresenta un tuffo emozionante, e al contempo analitico, per investigare quali siano i motivi di una così forte e atavica fascinazione verso questa creatura.

La disamina è condotta non solo attraverso storie amatissime dal pubblico, ma anche attraverso saghe che, pur se meno note, rappresentano comunque dei tasselli fondamentali all’interno del genere fantastico e che possono costituire una gradita sorpresa per il lettore.

Indice:

Gli autori di questa antologia fanno parte di un gruppo aperto, molto più numeroso, di studiosi del Fantastico il cui scopo è avvicendarsi in cicli di conferenze e nella redazione di antologie multiautore pubblicate con editori rigorosamente NO EAP.

Il fine è quello di stimolare il dibattito accademico sul Fantastico anche nel nostro Paese, sulla scia di ciò che già avviene da molto tempo nei Paesi anglofoni.

Il gruppo si è definito scherzosamente col nome di Italinklings, ispirandosi al famoso gruppo oxfordiano di cui fecero parte anche Tolkien e Lewis. Non certo per paragonarsi a questi grandi, ma per tributare loro un omaggio con un pizzico di autoironia.

http://www.runaeditrice.it/component/virtuemart/pubblicati/libri/saggistica/lo-splendore-del-drago-la-creatura-piu-leggendaria-in-10-indimenticabili-storie-del-fantastico-detail.html?Itemid=0

Mi piace: Mi piace Caricamento...