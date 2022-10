Novità in libreria: Giuseppe Moscati. Il santo medico

Un santo per amico

La nuova collana delle Edizioni Ares

Le Edizioni Ares inaugurano una nuova collana intitolata Un santo per amico. Volumi agili, biografie vivaci per la divulgazione della vita dei santi della storia della Chiesa, dalle origini al presente.

Un santo per amico, ovvero libri da leggere, da condividere, da portare con sé come compagnia lungo il cammino.

Il primo libro che inaugura la collana: Giuseppe Moscati

La prima uscita è il Giuseppe Moscati. Il santo medico (pp. 176, euro 15), di Paolo Gulisano, storico autore Ares per cui ha curato di recente anche le fortunate biografie di Chesterton e di Stevenson. In questa sua nuova “fatica” delinea un nitido ritratto del medico e accademico campano (Benevento 1880 – Napoli 1927), primario dell’Ospedale degli Incurabili di Napoli, di cui la Chiesa ha riconosciuto la santità proprio per aver saputo lenire nei suoi pazienti i mali del corpo senza dimenticarne le esigenze dello spirito. Con il riconoscere sempre in ogni uomo una meraviglia unica e irripetibile, di fronte alla grande fragilità e alle malattie del fisico e del cuore, egli è venuto incontro alle sofferenze e ai bisogni di bene che sono di tutti, trovando rimedi e risposte nella Medicina e nel Cristianesimo.

«Beati noi medici», asseriva Moscati, «tanto spesso incapaci ad allontanare una malattia, beati noi se ci ricordiamo che oltre i corpi abbiamo di fronte delle anime immortali, per le quali urge il precetto evangelico di amarle come noi stesse». E illuminato da questi princìpi si è dimostrato medico e cristiano veramente fuori dal comune.

