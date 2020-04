Libri, film e tv in tempo di crisi

Continuiamo con la carrellata di consigli dei nostri autori per lettura, cinema e Tv in tempo di clausura forzata.

PAOLO GULISANO Cari lettori e care lettrici, facendo seguito alla richiesta del Direttore, ecco i miei consigli. Tralascio quelli librari, perché ve li ammanisco d’abitudine nella rubrica apposita. Vi darò pertanto alcuni suggerimenti relativi ad alcune serie televisive. Come saprete, sono un grande appassionato di Fantasy, ma attualmente, in attesa di qualche novità di tipo tolkieniano, non cè nulla di significativo da vedere. Il panorama delle serie fantasy è dominato dall’orribile e inguardabile Trono di spade.

Per cui passiamo immediatamente a un’altra mia grande passione: i gialli. Io guardo pochissima televisione e vedo le partite di Basket (ora purtroppo sospese) e a seguire i gialli, in programmazione soprattutto su Giallo TV e Paramount. Ovviamente potete trovare queste serie anche su altre piattaforme. Cosa vi consiglio dunque? In primo luogo I Misteri di Murdoch. Si tratta di una serie canadese ispirata ai romanzi di Maureen Jennings, scrittrice canadese con origini irlandesi. L’ambientazione è Toronto negli ultimi anni dell’800, alla fine dell’Era Vittoriana. Il Canada è ancora una colonia con forti legami con la Gran Bretagna. Il protagonista è il detective William Murdoch, un brillante poliziotto molto attento alle tecniche scientifiche d’avanguardia. Murdoch è un vero precursore della polizia scientifica. È un uomo inoltre dotato di una solidissima fibra morale, un uomo retto e scevro da vizi, un uomo dalla profonda fede cattolica. Murdoch discende da immigrati dalle Highlans scozzesi, perseguitati per la loro fede. Quando si trova di fronte ad un cadavere, non manca mai di esprimere la propria pietas attraverso un segno di croce. Storie intriganti, attori bravissimi, ottime trame.

Veniamo alla seconda serie: visto che si parlava di Scozia, andiamo nelle Shetland. Questo è il titolo di una serie ambientata nel piccolo arcipelago a nord della Scozia. Il protagonista è l’ispettore Jimmy Perez accompagnato dalla sua validissima squadra. Come mai un cognome spagnolo? Bene, Jimmy è discendente di un marinaio della Invincible Armada che aveva fatto naufragio in queste isole un tempo vichinghe. Cosa potrà mai succedere in un’isola con circa trentamila abitanti all’estremità del Continente? Guardare per credere.

Infine l’ultimo giallo che consiglio è ambientato in Irlanda: Jack Taylor, dal nome del suo protagonista, un ex poliziotto di Galway cacciato dalla Garda (la polizia di Stato irlandese) per aver pestato i piedi ad un potente politico. Jack diventa così un investigatore privato, che ha il suo ufficio di rappresentanza in un Pub. Taylor sembra un rottame umano, dedito all’alcol, ma in realtà è ancora uno straordinario detective, con grandi qualità professionali e soprattutto umane; un solitario che piace alle donne e che ha un unico vero amico: il sacerdote padre Malachy. Un uomo in lotta con il delitto nella smarrita Irlanda di oggi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...